Манчестер Юнайтед хочет усилить центр поля соотечественником Роналду по сборной

Полузащитник Аль-Хилял близок к возвращению в Англию.
Сегодня, 17:59
Рубен Невеш / Getty Images
Рубен Невеш / Getty Images

Полузащитник сборной Португалии и Аль-Хилял может перебраться в чемпионат Англии.

Рубен Аморим сообщил руководству Манчестер Юнайтед, что хочет этой зимой подписать Рубена Невеша.

Журналист Football365 считает, что этот трансфер вполне реалистичен, поскольку Аль-Хилял не предложил Невешу продление контракта.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны Манчестер Юнайтед, Тоттенхэма и Ньюкасла.

Также Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания полузащитника из Лиги 1.

