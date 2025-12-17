iSport.ua
Клопп выбрал величайших тренеров в истории

Немец не сильно удивил выбором.
Сегодня, 18:40       Автор: Андрей Безуглый
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Бывший наставник Ливерпуля Юрген Клопп составил свой топ лучших тренеров.

Немец снял небольшое видео, в котором назвал специалистов, которые были заслуживали свой вариант горы Рашмор.

Первыми, не сомневаясь, Клопп назвал Йохана Кройффа и Пепа Гвардиола. А затем добавил к ним сэра Алекса Фергюсона и Билла Шенкли.

Это мой список футбольных тренеров на горе Рашмор, и на самом деле четыре тренера – это действительно сложно, но я все равно постараюсь.

Йохан Кройфф – самый влиятельный футбольный тренер, о котором я когда-либо слышал. То, как он смотрел на футбол, то, как он понимал футбол, не имеет себе равных.

Пеп Гвардиола мог бы сказать о нем то же самое. С ним я встречался лицом к лицу и знаю, насколько это было сложно.

"И теперь становится действительно непросто. Давайте обратимся к самому успешному парню, который мне тоже очень нравится, – сэру Алексу Фергюсону.

А теперь я с трудом могу принять решение. Есть Карло Анчелотти. Я, конечно, думаю о Билле Шенкли, Бобе Пэйсли. Я так много слышал о них, но никогда их не видел. Но да, я хочу увидеть Билла Шенкли на горе Рашмор. Вот и все", - заявил Клопп.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед хочет подписать португальского хавбека.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрген Клопп

