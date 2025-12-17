iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Экс-лидер Баварии может продолжить карьеру в Англии

Леон Горетцка летом станет свободным агентом.
Сегодня, 20:22       Автор: Андрей Безуглый
Леон Горетцка / Getty Images
Леон Горетцка / Getty Images

Полузащитник Баварии Леон Горетцка может перейти в АПЛ, пишет Fichajes.

30-летний хавбек потерял свой статус при Венсане Компани, а потому хочет покинуть команду.

За игроком внимательно следят Тоттенхэм, Вест Хэм и Ноттингем, которые могут попробовать его подписать летом свободным агентом.

На текущий момент стоимость хавбека оценивается в 22 млн евро. Однако маловероятно, что клубы попробуют выкупить игрока зимой.

В этом сезоне Горетцка провел 22 матча, не отличившись результативными действиями.

Ранее также сообщалось, что Интер нашел замену своему лидеру

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Леон Горетцка

Статьи по теме

Хавбек Баварии намерен доиграть сезон, не меняя команду Хавбек Баварии намерен доиграть сезон, не меняя команду
Бавария не может продать своего хавбека из-за отсутствия претендентов Бавария не может продать своего хавбека из-за отсутствия претендентов
Лидеры Баварии задумались над уходом из клуба Лидеры Баварии задумались над уходом из клуба
Хавбек Баварии может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед Хавбек Баварии может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед

Видео

ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта
ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Европа20:22
Экс-лидер Баварии может продолжить карьеру в Англии
Другие страны19:47
Яремчук забивает в Кубке Греции второй матч подряд
Украина19:40
УХЛ: Кременчук разгромил Шторм
Европа19:32
Скандал с зарплатой Мбаппе. ПСЖ рискует потерять более 100 млн евро
Бокс19:10
Егор Голуб впервые рассказал о работе с Энтони Джошуа
Европа18:59
Интер нашел замену травмированному лидеру в Хорватии
Лига конференций18:47
У Динамо серьезные кадровые потери перед матчем с Ноа
Европа18:40
Клопп выбрал величайших тренеров в истории
НБА18:30
Леброн рассказал, как остаётся конкурентоспособным в 40 лет
Европа17:59
Манчестер Юнайтед хочет усилить центр поля соотечественником Роналду по сборной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK