Хавбек Баварии намерен доиграть сезон, не меняя команду
Леон Горетцка не заинтересован в переходе.
Полузащитник Баварии Леон Горетцка не планирует менять команду зимой, утверждает Флориан Плеттенберг.
29-летний уже некоторое время притягивает интерес других клубов, включая Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.
Однако, как утверждает журналист, Горетцка не хочет менять команду посреди сезона и доиграет сезон за Баварию.
Отметим, что в текущем сезоне у хавбека всего восемь появлений на поле, отметившись одним голом и одним ассистом.
Ранее также сообщалось, что форвард Реала также не планирует зимний переход.
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