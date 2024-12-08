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Хавбек Баварии намерен доиграть сезон, не меняя команду

Леон Горетцка не заинтересован в переходе.
Сегодня, 19:49
Леон Горетцка / Getty Images
Леон Горетцка / Getty Images

Полузащитник Баварии Леон Горетцка не планирует менять команду зимой, утверждает Флориан Плеттенберг.

29-летний уже некоторое время притягивает интерес других клубов, включая Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

Однако, как утверждает журналист, Горетцка не хочет менять команду посреди сезона и доиграет сезон за Баварию.

Отметим, что в текущем сезоне у хавбека всего восемь появлений на поле, отметившись одним голом и одним ассистом.

Ранее также сообщалось, что форвард Реала также не планирует зимний переход.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Леон Горетцка

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