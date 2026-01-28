iSport.ua
Атлетико хочет подписать ключевого полузащитника Баварии

Мадридский клуб интересуется Леоном Горетцкой как свободным агентом.
Сегодня, 09:56       Автор: Валентина Чорноштан
Леон Горецка / Getty Images
Леон Горецка / Getty Images

Мадридский Атлетико ведет переговоры с Леоном Горецкой, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

Испанская команда хочет подписать ключевого хавбека Баварии в качестве свободного агента.

Отмечается, что мадридцы провели переговоры с футболистом, и 30-летний немец согласен перейти в Атлетико как свободный агент.

В этом сезоне в чемпионате Германии Леон провел 18 матчей и забил 1 гол.

К слову, Борнмут представил замену Семеньо, который перешел в Манчестер Сити.

