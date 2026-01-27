Борнмут представил замену Семеньо

Борнмут оформил очередной трансфер. Английский середняк подписал нападающего Райана, сообщает официальный сайт клуба.

Бразилец заключил контракт на 5,5 лет. Васко да Гама получил за Райана ориентировочно 28,5 млн евро. В новой команде он будет выступать под 37-м номером.

В этом году Райан сыграл 1 поединок за Васку, в котором оформил 2 гола. Статистика форварда в сезоне-2025 – 54 матча во всех турнирах (20 мячей). Бразилец может сыграть на обоих флангах атаки и в центре нападения.

К слову, английский Манчестер Юнайтед лишился основного исполнителя на длительный период.

