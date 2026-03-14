Не переиграла, Свитолина вылетела с турнира в Индиан-Уэллсе

Накануне состоялся полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе серии WTA 1000, в котором Элина Свитолина сыграла против Елены Рыбакиной.

Встреча закончилась победой представительницы Казахстана. Матч длился 1 час 47 минут. За это время украинская теннисистка сделала 5 эйсов, совершила 6 двойных ошибок и смогла реализовать всего 1 из 5 брейк-поинтов.

Полуфинал

Элина Свитолина (Украина, 9) - Елена Рыбакина (Казахстан, 3) 5:7, 4:6

После этой игры счёт личных встреч стал в пользу Рыбакиной, 4:3.

Ранее Калинина вышла в полуфинал третьего турнира в Анталье.

