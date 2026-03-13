iSport.ua
Свитолина вышла в полуфинал

Одержала победу над второй ракеткой мира.
Сегодня, 08:39
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

На турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс Элина Свитолина в рамках 1/4 финала смогла переиграть вторую ракетку мира польку Игу Швентек.

Матч длился 2 часа 10 минут. За это время украинская теннисистка подала 5 эйсов, допустила 5 двойных ошибок, реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов и проиграла 3 гейма на своей подаче.

WTA 1000 в Индиан-Уэллс, 1/4 финала
Элина Свитолина – Ига Швентек 6:2, 4:6, 6:4

Теперь в полуфинале Элине предстоит сыграть с Еленой Рыбакиной, которая победила Джессику Пегулу.

Ранее Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Анталье.

