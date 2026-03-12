iSport.ua
Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Анталье

Снова победила Горгодзе и продолжила свою беспроигрышную серию.
Сегодня, 12:39       Автор: Валентина Чорноштан
Ангелина Калинина / btu.org.ua
Ангелина Калинина / btu.org.ua

Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжает свое выступление на турнире WTA 125 в Анталии.

В предыдущем раунде она без проблем одолела россиянку, а в этом обыграла представительницу Грузии Екатерину Горгодзе.

Матч длился 1 час 18 минут. За это время Ангелина сделала 3 подачи навылет, также реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов и отыграла 2 из 3 брейк-пойнтов.

Megasaray Hotels Open. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина, SE) - Екатерина Горгодзе (Грузия) 6:3, 6:3

Добавим, что в следующем раунде украинке предстоит сыграть снова против россиянки Алины Чараевой.

