iSport.ua
Русский Українська

Калинина выиграла турнир в Анталье, одолев в финале Олийникову

Украинские теннисистки в трехсетовом противостоянии разыграли трофей.
Сегодня, 16:40       Автор: Игорь Мищук
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

В воскресенье, 8 марта, украинская теннисистка Ангелина Калинина (№189 WTA) стала победительницей турнира WTA 125 в турецкой Анталье.

В финальном поединке украинка обыграла лидера посева соотечественницу Александру Олийникову (№73 WTA). В первой очной встрече теннисисток Калининой для победы потребовалось три сета - 6:3, 3:6, 6:2.

Читай также: Две украинки пробились в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

В украинском финале соперницы провели на корте 2 часа 47 минут.

Анталья, Турция
WTA 125, грунт
Финал

Ангелина Калинина (Украина) - Александра Олийникова (Украина) 6:3, 3:6, 6:2

Калинина выиграла турнир в Анталье со второй попытки. На прошлой неделе украинка в финале соревнований в Турции уступила японке Моюке Учидзиме.

Всего для Калининой этот трофей стал третьим на турнирах WTA 125. Ранее украинская теннисистка дважды становилась победительницей соревнований в Лиможе в 2022 и 2025 годах.

Для Олийниковой это был четвертый финал турниров WTA 125. В прошлом сезоне украинка завоевала трофеи в Толентино, Тукумане и Колине.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с результатами матчей Ангелины Калининой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Ангелина Калинина Александра Олейникова

Статьи по теме

Калинина победила в украинском финале турнира в Анталье Калинина победила в украинском финале турнира в Анталье
Калинина вышла в финал турнира WTA 125 Калинина вышла в финал турнира WTA 125
Ястремская заканчивает своё участие на турнире в Индиан-Уэллсе Ястремская заканчивает своё участие на турнире в Индиан-Уэллсе
Пидручный финишировал в топ-20 мужского масс-старта в Контиолахти Пидручный финишировал в топ-20 мужского масс-старта в Контиолахти

Видео

НХЛ: Оттава перестреляла Сиэтл, Филадельфия в буллитах обыграла Питтсбург
НХЛ: Оттава перестреляла Сиэтл, Филадельфия в буллитах обыграла Питтсбург

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия выиграла мужскую эстафету в Контиолахти, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Полесье сыграет с Динамо, миланское дерби
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Биатлон19:05
Пидручный финишировал в топ-20 мужского масс-старта в Контиолахти
Биатлон18:39
Украинки стали призерками в эстафете на юниорском чемпионате мира
Украина17:58
Карпаты и Кудривка не определили победителя
Биатлон17:30
Украинки финишировали вне топ-10 последней в сезоне женской эстафеты
Теннис16:55
Калинина победила в украинском финале турнира в Анталье
Теннис16:40
Калинина выиграла турнир в Анталье, одолев в финале Олийникову
Украина15:10
УПЛ: Эпицентр разгромил Колос, Зоря - Полтаву, ничья Оболони и Кривбасса
Украина15:05
Заря с хет-триком Андушича разгромила Полтаву
Олимпийские игры14:04
Кононова взяла еще одну медаль Паралимпиады-2026
Европа13:33
Гвардиола - о желтой карточке: Теперь я отдохну
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK