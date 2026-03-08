Калинина выиграла турнир в Анталье, одолев в финале Олийникову

В воскресенье, 8 марта, украинская теннисистка Ангелина Калинина (№189 WTA) стала победительницей турнира WTA 125 в турецкой Анталье.

В финальном поединке украинка обыграла лидера посева соотечественницу Александру Олийникову (№73 WTA). В первой очной встрече теннисисток Калининой для победы потребовалось три сета - 6:3, 3:6, 6:2.

В украинском финале соперницы провели на корте 2 часа 47 минут.

Анталья, Турция

WTA 125, грунт

Финал

Ангелина Калинина (Украина) - Александра Олийникова (Украина) 6:3, 3:6, 6:2

Калинина выиграла турнир в Анталье со второй попытки. На прошлой неделе украинка в финале соревнований в Турции уступила японке Моюке Учидзиме.

Всего для Калининой этот трофей стал третьим на турнирах WTA 125. Ранее украинская теннисистка дважды становилась победительницей соревнований в Лиможе в 2022 и 2025 годах.

Для Олийниковой это был четвертый финал турниров WTA 125. В прошлом сезоне украинка завоевала трофеи в Толентино, Тукумане и Колине.

