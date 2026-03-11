Лех - Шахтер: превью матча 1/8 финала Лиги конференций

Донецкий Шахтер наконец дождался своего матча в Лиге конференций. С декабря последний представитель Украины в Европе ждал своего поединка 1/8 финала.

Соперником украинцев станет польский клуб Лех из города Познань — именно эту команду из двух вариантов жеребьевки получила донецкая команда.

Лех Познань – Шахтер Донецк

19:45, Городской стадион Познани (Польша). Арбитр - Рохит Сагги (Норвегия)

Прямая онлайн-трансляция матча на MEGOGO Футбол 1

Форма команд

Донецкий Шахтер в 2026 году успел провести всего три официальных матча в чемпионате Украины. Ни в одном из них команда не пропустила и все три выиграла, но находится ли она в идеальной форме? Скорее всего, нет.

Дело в том, что дончане не лучшим образом проводят первые таймы и лишь во вторых уже дожимают своих соперников. Но это может свидетельствовать и о хорошей физической подготовке игроков, которой вполне хватает на все 90 минут.

Источник: Getty Images

У Леха игровая практика куда интереснее. Чемпионат Польши возобновился еще в январе, и тогда Лех стартовал с двух поражений подряд. Но после этого у познанцев был отличный период, когда они выиграли шесть матчей подряд, два из которых — в Лиге конференций против финского КуПС.

Но! В последних двух матчах (в Кубке против Гурника и чемпионате против Видзева) Лех проиграл. Проиграл соперникам, которые при этом, мягко говоря, находятся в ужасной форме. Видзев идет в зоне вылета, Гурник за последние шесть матчей выиграл только один – именно этот против Леха. Таким образом, проблем у команды Нильса Фредриксена немало.

Ориентировочные составы

Тренерский штаб Леха, как и Шахтера, активно использует ротацию, а единственным безальтернативным игроком является голкипер команды Бартож Мрозек. Лех — это сочетание опыта и молодости. Главными действующими лицами команды являются 32-летние Микаэль Исхак и Антонио Милич, а также игроки польской молодежной сборной с опытом вызовов в главную команду страны — Михал Гургуль и Антони Козубаль.

Среди потерь у Леха два игрока. Филип Ягелло пропускал последние матчи из-за повреждения, а еще один молодой хавбек Корнель Лисман не играет с начала 2026 года.

Ориентировочный состав Леха: Мрозек – Перейра, Милич, Скшипчак, Гургуль – Козубаль, Родригес – Голизаде, Пальма, Бенгтссон – Исхак.

Источник: Getty Images

Арда Туран и его штаб успели в своих матчах использовать разные комбинации игроков, но это больше касалось центра поля и линии атаки, тогда как в обороне фактически все понятно.

Главным вопросом остается позиция левого вингера, где в основе уже успели выйти три разных футболиста. В центре нападения Туран, похоже, делал ставку на юного Мейрелиша, но отличная форма Лассина Траоре фактически не оставляет шансов бразильцу.

Ориентировочный состав Шахтера: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Назарина – Алиссон, Педриньо, Марлон, Невертон – Траоре

Прогноз на игру

Лех на данном этапе сезона уже полностью адаптировался после зимнего перерыва и вошел в игровой ритм, хотя и находится не в лучшей форме. Главным плюсом для познаньского коллектива, конечно, будут их фанаты. Болельщики в Польше умеют поддерживать свои команды, и они станут настоящим 12-м игроком в матче против "горняков".

Источник: Getty Images

В пользу Шахтера говорит больший опыт клуба выступлений на таких стадиях, хотя в Шахтере и произошло «омоложение», однако все же хватает опытных футболистов и людей в структуре клуба. Кроме того, у дончан фактически отсутствуют кадровые потери, разве что Очеретько не успел полноценно восстановиться после повреждения.

Эксперты не выделяют какую-то из команд как явного фаворита. Специалисты из betking отдают Шахтеру минимальное преимущество: коэффициент на их победу равен 2.60, тогда как на Лех можно поставить за 2.71. Ничейный результат оценивается коэффициентом 3.50.

Прогноз ISPORT: Шахтер победит с минимальным преимуществом

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 26.04.2021 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЭЙ. на основании Решения КРАИЛ от 12.04.2021 года №150 с изменениями

Лицензия на осуществление деятельности по организации букмекерской деятельности от 05.12.2024 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЭЙ. на основании Решения КРАИЛ от 21.11.2024 года №559

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!