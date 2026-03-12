Нганну возобновит карьеру и собирается провести бой против бывшего соперника Джошуа

Экс-чемпион UFC и PFL в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну принял решение возобновить карьеру. Его первый бой пройдёт 16 мая в рамках супершоу Ронды Роузи – Джины Карано, где он сразится с Филипе Линсом.

Отметим, что во время пресс-конференции, которая состоялась 11 марта, у Фрэнсиса спросили, интересует ли его поединок с Полом, на что он ответил:

"Нет, бой с Джейком Полом меня не интересует. Меня интересует возможность надрать ему зад, а не просто провести с ним бой".

Добавим, что во время пресс-конференции присутствовал Джейк Пол, так как он был промоутером события, и ответил на заявление бойца:

"Я в деле. Как и раньше. Напомню, что тебе предложили бой со мной до того, как его принял Энтони Джошуа. Но ты убежал, словно утка. Готов поспорить на что угодно, ты не думал, что я продержусь с AJ дольше тебя. Помни, что в боксе у тебя есть работа. Надеюсь, скоро увидимся".

Ранее появилась информация о том, что Тайсон анонсировал свой последний бой.

