Пола бессрочно отстранили от бокса после поражения от Джошуа
Боксирующий блогер Джейк Пол еще нескоро сможет вернуться в ринг после тяжелого поражения от бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
Как сообщает BoxingScene, шоумен получил бессрочное медицинское отстранение от бокса после перелома челюсти в поединке.
Атлетическая комиссия штата Флорида постановила, что блогер сможет вернуться только после полного восстановления и разрешения от врачей продолжить выступления.
Напомним, что Пол потерпел поражение от Джошуа нокаутом в шестом раунде. Блогер получил перелом челюсти, после чего перенес операцию - ему установили титановые пластины и удалили несколько зубов.
Ранее сообщалось, что Пол выбыл из рейтинга WBA после поражения от Джошуа.
