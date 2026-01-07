iSport.ua
Пола бессрочно отстранили от бокса после поражения от Джошуа

Блогер сможет вернуться только после полного восстановления от тяжелых последствий проигрыша.
Сегодня, 10:32       Автор: Игорь Мищук
Боксирующий блогер Джейк Пол еще нескоро сможет вернуться в ринг после тяжелого поражения от бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Как сообщает BoxingScene, шоумен получил бессрочное медицинское отстранение от бокса после перелома челюсти в поединке.

Атлетическая комиссия штата Флорида постановила, что блогер сможет вернуться только после полного восстановления и разрешения от врачей продолжить выступления.

Напомним, что Пол потерпел поражение от Джошуа нокаутом в шестом раунде. Блогер получил перелом челюсти, после чего перенес операцию - ему установили титановые пластины и удалили несколько зубов.

Ранее сообщалось, что Пол выбыл из рейтинга WBA после поражения от Джошуа.

