Пол выбыл из рейтинга WBA после поражения от Джошуа

Перед боем блогер занимал 15-ю строчку в тяжелом весе.

Боксирующий блогер Джейк Пол (12-2, 7 KO) выбыл из рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA) после своего досрочного поражения от экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО).

Поединок состоялся 19 декабря в Майами, а британский боксер одержал победу над шоуменом нокаутом в шестом раунде.

Читай также: "Нужно было лучше": Джошуа самокритично оценил свое выступление против Пола

Ранее Пол занял 14-ю строчку в рейтинге тяжелого веса после победы над Хулио Сезаром Чавесом. Перед поединком с Джошуа блогер был на 15-м месте, однако после поражения выбыл из рейтинга WBA.

Напомним, что после боя с Джошуа Пол перенес операцию из-за перелома челюсти.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!