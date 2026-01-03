iSport.ua
Русский Українська

Пол выбыл из рейтинга WBA после поражения от Джошуа

Перед боем блогер занимал 15-ю строчку в тяжелом весе.
Сегодня, 19:02       Автор: Игорь Мищук
Джошуа нокаутировал Пола / Getty Images
Джошуа нокаутировал Пола / Getty Images

Боксирующий блогер Джейк Пол (12-2, 7 KO) выбыл из рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA) после своего досрочного поражения от экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 КО).

Поединок состоялся 19 декабря в Майами, а британский боксер одержал победу над шоуменом нокаутом в шестом раунде.

Читай также: "Нужно было лучше": Джошуа самокритично оценил свое выступление против Пола

Ранее Пол занял 14-ю строчку в рейтинге тяжелого веса после победы над Хулио Сезаром Чавесом. Перед поединком с Джошуа блогер был на 15-м месте, однако после поражения выбыл из рейтинга WBA.

Напомним, что после боя с Джошуа Пол перенес операцию из-за перелома челюсти.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа WBA Джейк Пол

Статьи по теме

Украинский тренер рассказал о работе с Энтони Джошуа Украинский тренер рассказал о работе с Энтони Джошуа
Озвучены две версии причин смертельного ДТП с участием Джошуа Озвучены две версии причин смертельного ДТП с участием Джошуа
Джошуа выписали из больницы после автомобильной аварии, в которой погибли его тренеры Джошуа выписали из больницы после автомобильной аварии, в которой погибли его тренеры
Уоррен - о ДТП с Джошуа: Не знаю будет ли у него желание снова боксировать Уоррен - о ДТП с Джошуа: Не знаю будет ли у него желание снова боксировать

Видео

ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Довбик против Аталанты, а Зинченко даст бой Астон Вилле
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: Сенегал встретится с Суданом, Мали будет противостоять Тунису в 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа19:57
Штутгарт усилился форвардом сборной Эквадора
Европа19:55
"Балаков или Батаков, я его даже не знал": Моуринью отреагировал на интерес Бенфики к украинскому защитнику
Другие страны19:20
Звезда МЛС перебрался на Ближний Восток
Бокс19:02
Пол выбыл из рейтинга WBA после поражения от Джошуа
Европа18:58
Вулверхэмптон оформил первую победу в сезоне АПЛ
Европа18:30
Дженоа с Малиновским разошлась миром с Пизой
Другие страны18:21
Олимпийский чемпион-2016 вернулся в родной клуб
Европа17:48
Украинский голкипер Жироны восстановился после травмы
Европа17:44
Арсенал и Ливерпуль рискуют потерять звезду Серии A
Европа16:59
Селтик проиграл Рейнджерс в Дерби Старой Фирмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK