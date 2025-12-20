iSport.ua
Русский Українська

Титановые пластины и удаление зубов: Пол перенес операцию после поражения от Джошуа

Блогер показал тяжелые последствия своего избиения экс-чемпионом.
Сегодня, 20:58       Автор: Игорь Мищук
Пол уступил Джошуа / Getty Images
Пол уступил Джошуа / Getty Images

Блогер Джейк Пол перенес операцию после досрочного поражения от бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Шоумен сообщил, что хирургическое вмешательство прошло успешно, но пока ему придется употреблять только жидкую пищу из-за перелома челюсти.

Читай также: "Хорошее избиение": Пол отреагировал на досрочное поражение от Джошуа

"Операция прошла хорошо, спасибо всем за вашу любовь и поддержку. С каждой стороны по две титановые пластины. Удалены некоторые зубы.

В течение семи дней могу употреблять только жидкую пищу, поэтому никаких Dog Haus", - написал Пол в Instagram.

Напомним, что Джошуа одержал победу над Полом нокаутом в шестом раунде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Джейк Пол

Статьи по теме

Промоутер Пола рассказал, сколько займет его восстановление после перелома челюсти Промоутер Пола рассказал, сколько займет его восстановление после перелома челюсти
"Эй Джей здесь, жадное пузо": Джошуа бросил вызов Фьюри после победы над Полом "Эй Джей здесь, жадное пузо": Джошуа бросил вызов Фьюри после победы над Полом
"Хорошее избиение": Пол отреагировал на досрочное поражение от Джошуа "Хорошее избиение": Пол отреагировал на досрочное поражение от Джошуа
Ливерпуль в большинстве одолел Тоттенхэм Ливерпуль в большинстве одолел Тоттенхэм

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Ботн выиграли гонки преследования в Анси
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Тоттенхэм примет Ливерпуль, Реал - Севилью, а Ювентус - Рому
просмотров

Последние новости

Бокс22:19
Промоутер Пола рассказал, сколько займет его восстановление после перелома челюсти
Европа21:38
Ливерпуль в большинстве одолел Тоттенхэм
Бокс21:00
Бокс: расписание боев
Бокс20:58
Титановые пластины и удаление зубов: Пол перенес операцию после поражения от Джошуа
Европа20:35
"Сделал шаг вперед": Тренер Жироны оценил роль Цыганкова в команде
Бокс19:58
"Эй Джей здесь, жадное пузо": Джошуа бросил вызов Фьюри после победы над Полом
Украина19:55
Суперлига: Днепр разгромил Нико-Баскет, Кривбасс одолел Запорожье
Европа19:41
Холанд повторил предрождественский рекорд АПЛ
Украина19:10
УХЛ: Кременчуг разобрался с Крыжинкой Кэпиталз
Европа18:58
Брентфорд Ярмолюка обыграл Вулверхэмптон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK