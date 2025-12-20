Титановые пластины и удаление зубов: Пол перенес операцию после поражения от Джошуа
Блогер показал тяжелые последствия своего избиения экс-чемпионом.
Блогер Джейк Пол перенес операцию после досрочного поражения от бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
Шоумен сообщил, что хирургическое вмешательство прошло успешно, но пока ему придется употреблять только жидкую пищу из-за перелома челюсти.
Читай также: "Хорошее избиение": Пол отреагировал на досрочное поражение от Джошуа
"Операция прошла хорошо, спасибо всем за вашу любовь и поддержку. С каждой стороны по две титановые пластины. Удалены некоторые зубы.
В течение семи дней могу употреблять только жидкую пищу, поэтому никаких Dog Haus", - написал Пол в Instagram.
Напомним, что Джошуа одержал победу над Полом нокаутом в шестом раунде.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!