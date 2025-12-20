iSport.ua
Русский Українська

Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде

После победы британец бросил вызов Тайсону Фьюри.
Сегодня, 09:22       Автор: Андрей Безуглый
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

В ночь на субботу, 20 декабря, в Майами прошел поединок между Энтони Джошуа и Джейком Полом.

Американец старался активно действовать по всему рингу, однако удары Джошуа все равно достигали цели. По итогам боя британец нанес почти в три раза больше точных ударов.

Уже в четвертом раунде Пол оказался в нокдауне, который рефери не засчитал, однако уже в следующем раунде Джошуа дважды отправил соперника в нокдаун.

Поединок завершился в шестом раунде. Пол уже с трудом сдерживал натиск соперникаи практически потерял способность защищаться. Бывший чемпион мира воспользовался усталостью соперника и мощным ударом отправил его в нокаут.

Для Энтони Джошуа эта победа стала 29-й в профессиональной карьере и первой за последние полтора года. После боя британец заявил, что планирует биться с Тайсоном Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Джейк Пол

Статьи по теме

"Он падал, но продолжал подниматься": Джошуа прокомментировал победу над Полом "Он падал, но продолжал подниматься": Джошуа прокомментировал победу над Полом
Пол получил тяжелую травму после нокаута Джошуа Пол получил тяжелую травму после нокаута Джошуа
Манчестер Юнайтед отклонил первое предложение Ромы по Зиркзе Манчестер Юнайтед отклонил первое предложение Ромы по Зиркзе
НХЛ: Даллас разгромил Анахайм, Флорида вырвала победу у Каролины НХЛ: Даллас разгромил Анахайм, Флорида вырвала победу у Каролины

Видео

Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде
Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Кристиансен выиграл мужской спринт в Анси
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Тоттенхэм примет Ливерпуль, Реал - Севилью, а Ювентус - Рому
просмотров

Последние новости

Бокс10:45
"Он падал, но продолжал подниматься": Джошуа прокомментировал победу над Полом
Бокс09:52
Пол получил тяжелую травму после нокаута Джошуа
Бокс09:22
Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде
Европа08:40
Манчестер Юнайтед отклонил первое предложение Ромы по Зиркзе
НХЛ08:10
НХЛ: Даллас разгромил Анахайм, Флорида вырвала победу у Каролины
НБА07:47
НБА: Бостон разобрался с Майами, Миннесота обыграла Оклахому
Европа07:25
Футбол сегодня: Тоттенхэм примет Ливерпуль, Реал - Севилью, а Ювентус - Рому
Еврокубки00:49
Барселона и Баскония обновили рекорд Евролиги
Футзал00:13
Футзальная сборная Украины расписала ничью с Португалией в спарринге
Вчера, 23:42
Европа23:42
Боруссия Д уверенно одолела Боруссию М
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK