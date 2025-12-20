Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде

В ночь на субботу, 20 декабря, в Майами прошел поединок между Энтони Джошуа и Джейком Полом.

Американец старался активно действовать по всему рингу, однако удары Джошуа все равно достигали цели. По итогам боя британец нанес почти в три раза больше точных ударов.

Уже в четвертом раунде Пол оказался в нокдауне, который рефери не засчитал, однако уже в следующем раунде Джошуа дважды отправил соперника в нокдаун.

Поединок завершился в шестом раунде. Пол уже с трудом сдерживал натиск соперникаи практически потерял способность защищаться. Бывший чемпион мира воспользовался усталостью соперника и мощным ударом отправил его в нокаут.

Для Энтони Джошуа эта победа стала 29-й в профессиональной карьере и первой за последние полтора года. После боя британец заявил, что планирует биться с Тайсоном Фьюри.

