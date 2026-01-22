iSport.ua
PFL прекратил сотрудничество с бывшим соперником Джошуа

Завершён договор без единого поединка.
Сегодня, 13:44       Автор: Валентина Чорноштан
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Американская организация смешанных единоборств (ММА) расторгла контракт с Джейком Полом.

Блогер и боксер Джейк Пол больше не имеет отношения к промоушену PFL.

Пол подписал контракт в 2023 году, однако дебютировать в лиге ему так и не удалось.

В прошлом году Джейк Пол провел бой с Энтони Джошуа. Поединок завершился победой британца - он нокаутировал Джейка в шестом раунде.

К слову, бывший чемпион хочет подписать новый контракт с UFC.

