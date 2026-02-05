iSport.ua
Русский Українська

Sky Sports и Джейк Пол запускают боксёрское шоу в Великобритании

Скотни и Флорес разыграют звание абсолютной чемпионки.
5 февраля, 13:10       Автор: Валентина Чорноштан
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Джейк Пол вместе с телеканалом Sky Sports запустит боксерское шоу 5 апреля на арене Olympia в Лондоне, Англия.

По имеющейся информации, в рамках шоу состоится бой в лёгком весе между местными чемпионками Кэролайн Дюбуа и Терри Харпер.

Главным событием вечера станет поединок за звание абсолютной чемпионки во втором легчайшем весе - его разыграют Элли Скотни и Майелли Флорес.

Также вакантный пояс чемпионки мира по версии WBO в первом среднем весе оспорят Шантель Кэмерон и Микаела Котаскова.

Ранее Уордли рассказал, что Александр Усик сказал ему на красной дорожке церемонии журнала The Ring.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джейк Пол

