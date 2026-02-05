iSport.ua
МЮ нашёл замену Рашфорду, который останется в Барселоне

Раздумывает над покупкой Дьоманде и Ндиай после отказа английского вингера.
5 февраля, 14:08       Автор: Валентина Чорноштан
Ян Дьоманде / Getty Images
Маркус Рашфорд, который сейчас выступает за Барселону на правах аренды, сообщил Манчестер Юнайтед, что не собирается возвращаться в АПЛ и продолжит карьеру в Ла Лиге.

Внутри МЮ сразу возник вопрос о приобретении замены вингера. По данным TeamTalk, "красные дьяволы" рассматривают вариант подписания игрока РБ Лейпциг Яна Дьоманде.

Помимо него, поскольку трансфер 19-летнего ивуарийского вингера может обойтись в 100 миллионов евро, МЮ также рассматривает игрока Эвертона Илимана Ндиай.

Отмечается, что он может обойтись манкунианцам примерно в 45 миллионов евро.

Темвременем Ливерпуль готовит 100 миллионов фунтов на покупку вингера Астон Виллы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Юнайдет

