Манчестер Юнайтед нашли замену Гарри Магуайру в составе Ноттингема

Манчестер Юнайтед хочет заменить ветерана "красных дьяволов" на молодого защитника из Ноттингем Форест. Об этом сообщает Daily Mail.

По имеющейся информации, МЮ хочет приобрести у "лесников" Мурилло в качестве потенциальной замены для 32-летнего Гарри Магуайра.

Трансфер, запланированный на лето 2026 года, при этом отмечается, что игрок заинтересован в смене прописки, несмотря на продление контракта, на которое он согласился в январе 2025 года до лета 2029 года.

За этот сезон 23-летний бразилец принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов евро.

Другой клуб из АПЛ рассматривает подписание защитника Ренна.

