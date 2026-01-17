iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед нашли замену Гарри Магуайру в составе Ноттингема

Бразильский защитник с растущим потенциалом.
Сегодня, 14:11       Автор: Валентина Чорноштан
Мурилло / Getty Images
Мурилло / Getty Images

Манчестер Юнайтед хочет заменить ветерана "красных дьяволов" на молодого защитника из Ноттингем Форест. Об этом сообщает Daily Mail.

По имеющейся информации, МЮ хочет приобрести у "лесников" Мурилло в качестве потенциальной замены для 32-летнего Гарри Магуайра.

Трансфер, запланированный на лето 2026 года, при этом отмечается, что игрок заинтересован в смене прописки, несмотря на продление контракта, на которое он согласился в январе 2025 года до лета 2029 года.

За этот сезон 23-летний бразилец принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов евро.

Другой клуб из АПЛ рассматривает подписание защитника Ренна.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Юнайдет

Статьи по теме

Бруну Фернандеш может покинуть Ман Юнайтед из-за ситуации внутри команды Бруну Фернандеш может покинуть Ман Юнайтед из-за ситуации внутри команды
Боссы МЮ провели встречу перед манчестерским дерби Боссы МЮ провели встречу перед манчестерским дерби
Майкл Кэррик - главный претендент на пост временного тренера МЮ Майкл Кэррик - главный претендент на пост временного тренера МЮ
Аккаунт капитана МЮ взломали в X после вылета команды из Кубка Англии Аккаунт капитана МЮ взломали в X после вылета команды из Кубка Англии

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: женский спринт в Рупольдинге выиграла Ханна Эберг
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: манчестерское дерби, Ярмолюк против Челси, Реал сразится с Леванте
просмотров
Свитолина в 23-й раз в карьере выходит в финал, победив Йович в Окленде
просмотров

Последние новости

Европа15:36
Андерлехт близок к покупке нападающего сборной Украины
Биатлон15:10
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Рупольдинге
Европа14:54
Наполи готов реанимировать очередную звезду АПЛ
Европа14:52
Ноттингем Форест может потерять Андерсона. Интерес к игроку проявляет английский гранд
Теннис14:30
Сестры Киченок и другие узнали оппоненток в парном разряде Australian Open
Теннис14:26
Джокович - о борьбе с топ-соперниками: Я могу обыграть любого
Европа14:11
Манчестер Юнайтед нашли замену Гарри Магуайру в составе Ноттингема
НХЛ13:57
Капитан Детройта поднялся в десятку голеадоров клуба
Бокс13:46
Джервонта Дэвис получил статус champion in recess из-за проблем с законом
Формула 113:29
Ред Булл определился с командой инженеров Ферстаппена
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK