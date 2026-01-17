Челси рассматривает подписание защитник Ренна
Руководство Челси продолжает поиски защитника по просьбе нового тренера "синих" Лиама Росеньора.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, главным кандидатом на приобретение является Жереми Жаке из Ренна. В этом сезоне Жаке провёл 16 матчей без результативных действий.
🚨🔵 Understand Chelsea held direct club to club talks with Rennes in the last 24h for Jeremy Jacquet.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2026
Jacquet, part of Chelsea 3 men shortlist for January at new CB as they hope to anticipate other top clubs moving on top CBs in the summer.
🎥➕ https://t.co/sN7dHgRKbb pic.twitter.com/cIt4AQvkc1
Ранее Манчестер Юнайтед также проявлял интерес к защитнику Ренна, однако из-за смены тренера подписание игрока не находится в приоритете.
Также сообщалось об интересе со стороны Челси к игроку Комо Хакобо Рамону.
К слову, СМИ предположили, кто сменит Арбелоа в Реале в следующем сезоне.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!