Челси рассматривает подписание защитник Ренна

Стало известно, кого "синие" рассматривают для усиления обороны.
Сегодня, 12:44       Автор: Валентина Чорноштан
Жереми Жаке / Getty Images
Жереми Жаке / Getty Images

Руководство Челси продолжает поиски защитника по просьбе нового тренера "синих" Лиама Росеньора.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, главным кандидатом на приобретение является Жереми Жаке из Ренна. В этом сезоне Жаке провёл 16 матчей без результативных действий.

Ранее Манчестер Юнайтед также проявлял интерес к защитнику Ренна, однако из-за смены тренера подписание игрока не находится в приоритете.

Также сообщалось об интересе со стороны Челси к игроку Комо Хакобо Рамону.

К слову, СМИ предположили, кто сменит Арбелоа в Реале в следующем сезоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

