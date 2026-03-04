iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Роналду выбыл из-за травмы бедра

Португалец на неопределенный срок угодил в лазарет Ан-Насра.
Сегодня, 07:58       Автор: Игорь Мищук
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду не поможет своей команде в ближайшее время из-за травмы.

41-летний футболист получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Фейхи (3:1) и был заменен на 81-й минуте.

Читай также: Ан-Наср Роналду вернул лидерство в Про-Лиге

Как сообщает пресс-служба Ан-Насра, португальцу диагностировали травму задней поверхности бедра. Точные сроки его восстановление пока остаются неизвестными.

Отмечается, что игрок начал процесс реабилитации, а его состояние будет оцениваться изо дня в день.

В нынешнем сезоне Роналду провел в составе Ан-Насра 26 матчей во всех турнирах, отличившись 22 голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Роналду стал совладельцем испанского клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

Статьи по теме

Роналду стал совладельцем испанского клуба Роналду стал совладельцем испанского клуба
Ан-Наср Роналду вернул лидерство в Про-Лиге Ан-Наср Роналду вернул лидерство в Про-Лиге
Роналду забил в первом поединке после бойкота Роналду забил в первом поединке после бойкота
Оценка Миколенко в игре против Бернли Оценка Миколенко в игре против Бернли

Видео

ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи
ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Футбол сегодня: поединки Арсенала, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, кубковые матчи в Украине, Испании, Италии
просмотров
УПЛ: Кудривка обыграла Полтаву в последнем матче 18-го тура
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа12:20
Оценка Миколенко в игре против Бернли
Олимпийские игры11:59
Германия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады-2026
Биатлон11:35
Известная чешская биатлонистка досрочно завершила сезон
Бокс10:58
Верховен высказался о Питере Фьюри, который будет его готовить к бою с Усиком
Бокс10:29
WBC объяснил, почему сделал бой Усик - Верховен титульным
ЧМ-202609:58
ФИФА представила официальный постер ЧМ-2026
НБА09:25
НБА: Кливленд одолел Детройт, Лейкерс обыграли Нью-Орлеан, победы Оклахомы и Сан-Антонио
НХЛ08:40
НХЛ: Даллас разгромил Калгари, Колорадо обыграл Анахайм, победы Баффало, Бостона и Миннесоты
Другие страны07:58
Роналду выбыл из-за травмы бедра
Европа07:20
Футбол сегодня: поединки Арсенала, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, кубковые матчи в Украине, Испании, Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK