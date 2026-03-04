Роналду выбыл из-за травмы бедра

Португалец на неопределенный срок угодил в лазарет Ан-Насра.

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду не поможет своей команде в ближайшее время из-за травмы.

41-летний футболист получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Фейхи (3:1) и был заменен на 81-й минуте.

Как сообщает пресс-служба Ан-Насра, португальцу диагностировали травму задней поверхности бедра. Точные сроки его восстановление пока остаются неизвестными.

Отмечается, что игрок начал процесс реабилитации, а его состояние будет оцениваться изо дня в день.

📄 || Medical Report: Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/noYmYjKknT — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026

В нынешнем сезоне Роналду провел в составе Ан-Насра 26 матчей во всех турнирах, отличившись 22 голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Роналду стал совладельцем испанского клуба.

