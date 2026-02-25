iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ан-Наср Роналду вернул лидерство в Про-Лиге

Португалец оформил гол+пас.
Вчера, 22:55       Автор: Антон Федорцив
Криштиану Роналду / ФК Ан-Наср
Криштиану Роналду / ФК Ан-Наср

Аравийский гранд оформил разгромную победу над Аль-Наджмой в национальном первенстве. Счет открыл Роналду, уверенно реализовав одиннадцатиметровый в дебюте.

Удвоил преимущество Ан-Насра Коман. Он классно развернулся на линии вратарской после прострела и переправил мяч в сетку. Затем закрепил преимущество столичной команды Мартинес.

На старте второй половины четвертый гол организовали Роналду и Мане. Первый отбросил мяч пяткой, а второй – вколотил под перекладину. Добил хозяев под занавес поединка Мартинеса.

Теперь Ан-Наср вышел в лидеры чемпионата Саудовской Аравии. Подопечные Жорже Жезуша набрали 58 очков. Они опережают Аль-Ахли (56 пунктов) и Аль-Хиляль (55).

Саудовская Аравия, Про-Лига, 10-й тур (перенесен)
Аль-Наджма – Ан-Наср – 0:5
Голы: Роналду, 7 (пенальти), Коман, 31, Мартинес, 42, 80, Мане, 52

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

Статьи по теме

Роналду забил в первом поединке после бойкота Роналду забил в первом поединке после бойкота
Роналду пропустит второй матч подряд из-за протеста Роналду пропустит второй матч подряд из-за протеста
Роналду может покинуть Ан-Наср после скандала Роналду может покинуть Ан-Наср после скандала
ПСЖ расписал ничью с Монако ПСЖ расписал ничью с Монако

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Реала, ПСЖ, Ювентуса в плей-офф Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Лига Чемпионов23:58
ПСЖ расписал ничью с Монако
НХЛ23:21
Питтсбург узнал сроки восстановления Кросби
Лига Чемпионов23:12
Моуринью решил смотреть матч своей команды из автобуса
Другие страны22:55
Ан-Наср Роналду вернул лидерство в Про-Лиге
Водные22:25
Нидерланды отказались проводить Евро по параплаванию из-за росиян
Футзал22:15
Экстра-лига по футзалу: ХИТ обыграл Киев Футзал в перенесенном поединке
Украина21:56
Колос подписал хавбека сборной Северной Македонии
Лига Чемпионов21:50
Аталанта разгромила и выбила из Лиги чемпионов Боруссию
Европа21:15
Манчестер Юнайтед отправит еще одного вратаря в Турцию
Другие страны21:00
Хави неожиданно провел переговоры с участницей ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK