Ан-Наср Роналду вернул лидерство в Про-Лиге

Аравийский гранд оформил разгромную победу над Аль-Наджмой в национальном первенстве. Счет открыл Роналду, уверенно реализовав одиннадцатиметровый в дебюте.

Удвоил преимущество Ан-Насра Коман. Он классно развернулся на линии вратарской после прострела и переправил мяч в сетку. Затем закрепил преимущество столичной команды Мартинес.

На старте второй половины четвертый гол организовали Роналду и Мане. Первый отбросил мяч пяткой, а второй – вколотил под перекладину. Добил хозяев под занавес поединка Мартинеса.

Теперь Ан-Наср вышел в лидеры чемпионата Саудовской Аравии. Подопечные Жорже Жезуша набрали 58 очков. Они опережают Аль-Ахли (56 пунктов) и Аль-Хиляль (55).

Саудовская Аравия, Про-Лига, 10-й тур (перенесен)

Аль-Наджма – Ан-Наср – 0:5

Голы: Роналду, 7 (пенальти), Коман, 31, Мартинес, 42, 80, Мане, 52

