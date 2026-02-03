Роналду может покинуть Ан-Наср после скандала

Португалец уверен, что клубу мешают бороться за чемпионство.

Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду может покинуть клуб, сообщает Record.

Напомним, накануне португалец пропустил матч против Аль-Рияда, протестуя против Суверенного фонда Саудовской Аравии.

Роналду заявил, что PIF намеренно мешает команде, в частности, на трансферном рынке, чтобы не дать Ан-Насру бороться за чемпионство.

В связи с этим Роналду даже задумывался о том, чтобы покинуть саудовский чемпионат. 40-летний форвард готов рассмотреть возвращение в Европу или переход в МЛС.

Текущий контракт игрока действителен до лета 2027 года, а его отступные составляют 50 млн евро.

Ранее также Карим Бензема сменил клубную прописку.

