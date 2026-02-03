iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Роналду может покинуть Ан-Наср после скандала

Португалец уверен, что клубу мешают бороться за чемпионство.
Сегодня, 11:18       Автор: Андрей Безуглый
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду может покинуть клуб, сообщает Record.

Напомним, накануне португалец пропустил матч против Аль-Рияда, протестуя против Суверенного фонда Саудовской Аравии.

Роналду заявил, что PIF намеренно мешает команде, в частности, на трансферном рынке, чтобы не дать Ан-Насру бороться за чемпионство.

В связи с этим Роналду даже задумывался о том, чтобы покинуть саудовский чемпионат. 40-летний форвард готов рассмотреть возвращение в Европу или переход в МЛС.

Текущий контракт игрока действителен до лета 2027 года, а его отступные составляют 50 млн евро.

Ранее также Карим Бензема сменил клубную прописку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

Статьи по теме

Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео Неизвестный поджег статую Роналду, сняв все на видео
Суд обязал Ювентус выплатить Роналду 11 млн евро Суд обязал Ювентус выплатить Роналду 11 млн евро
Роналду нацелил Ан-Наср на громкий трансфер Роналду нацелил Ан-Наср на громкий трансфер
Роналду достроил 30-миллионный особняк, где собирается жить на пенсии Роналду достроил 30-миллионный особняк, где собирается жить на пенсии

Видео

НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис
НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал и Челси сыграют за выход в финал Кубка лиги
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
просмотров

Последние новости

Теннис14:04
Олийникова одолела Бондарь и вышла в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке
Олимпийские виды13:42
Харлан поделилась радостной новостью с фанатами
НБА13:29
Голден Стейт теряет Карри перед встречей с Сиксерс
Киберспорт13:25
NaVi стартовали с поражения на BLAST Slam VI
Европа12:58
Эвертон усилился игроком молодежной сборной Англии
Бокс12:49
"У меня есть доказательства": Уайлдер готовит разоблачение Фьюри
Европа12:26
Уэйн Руни: Манчестер Юнайтед снова стал выглядеть как Манчестер Юнайтед
Европа11:50
Трубин и Судаков получат в партнёры экс-звезду АПЛ
Другие страны11:18
Роналду может покинуть Ан-Наср после скандала
Формула 110:36
Экс-пилот Альпин нашел себе место в Формуле-1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK