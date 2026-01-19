iSport.ua
Суд обязал Ювентус выплатить Роналду 11 млн евро

Судебная сага завершилась победой португальца над "старой сеньорой".
Сегодня, 18:54       Автор: Валентина Чорноштан
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Когда Криштиану Роналду выступал за Ювентус, в его контракте был пункт, согласно которому отложенная во время пандемии коронавируса зарплата должна была быть возвращена даже после его ухода из клуба.

Однако туринский клуб не спешил выплачивать форварду 19,9 млн евро, из-за чего португальскому нападающему пришлось обратиться в суд.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, Ювентус должен был заплатить компенсацию в размере 9,8 млн евро, однако итальянский клуб обжаловал это решение.

Отмечается, что судья отклонил апелляцию, и теперь Ювентус обязан выплатить сумму с учетом процентов, которая составила около 11 млн евро.

Игрок Барселоны не полетит в Прагу на матч Лиги чемпионов. Стала известна причина.

