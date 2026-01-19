Суд обязал Ювентус выплатить Роналду 11 млн евро

Когда Криштиану Роналду выступал за Ювентус, в его контракте был пункт, согласно которому отложенная во время пандемии коронавируса зарплата должна была быть возвращена даже после его ухода из клуба.

Однако туринский клуб не спешил выплачивать форварду 19,9 млн евро, из-за чего португальскому нападающему пришлось обратиться в суд.

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, Ювентус должен был заплатить компенсацию в размере 9,8 млн евро, однако итальянский клуб обжаловал это решение.

Отмечается, что судья отклонил апелляцию, и теперь Ювентус обязан выплатить сумму с учетом процентов, которая составила около 11 млн евро.

