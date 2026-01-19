iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Торрес не полетит в Прагу на матч ЛЧ. Стала известна причина

Пропустит 1 или 2 матча из-за повреждения.
Сегодня, 18:24       Автор: Валентина Чорноштан
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images

Нападающий Барселоны Ферран Торрес пропустит матч Лиги чемпионов.

Как пишет AS, у игрока незначительная травма задней поверхности бедра, из-за чего он может пропустить ближайшие матчи каталонской команды.

Речь идет о поединке против Славии в рамках ЛЧ, а также об игре против Овьедо, которая пройдет в воскресенье в рамках чемпионата Испании.

В этом сезоне Торрес забил 15 голов и отдал 1 ассист в 27 матчах во всех турнирах.

К слову, ранее тренер Барселоны высказался касательно судейства в матче против Реал Сосьедад.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ферран Торрес

Статьи по теме

Вингер Барселоны не успел восстановиться к дерби с Жироной Вингер Барселоны не успел восстановиться к дерби с Жироной
Форвард Барселоны заинтересовал саудовские клубы Форвард Барселоны заинтересовал саудовские клубы
Нападающий Барселоны перенес операцию Нападающий Барселоны перенес операцию
Нападающий Барселоны пропустит окончание сезона Нападающий Барселоны пропустит окончание сезона

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: матчи ТОП-чемпионатов и спарринги украинских клубов
просмотров

Последние новости

Бокс19:55
The Ring назвал номинантов на Нокаут года-2025. Среди претендентов Усик
Европа19:28
Юрген Клопп прокомментировал своё возможное назначение тренером мадридского Реала
Европа18:54
Суд обязал Ювентус выплатить Роналду 11 млн евро
Европа18:24
Торрес не полетит в Прагу на матч ЛЧ. Стала известна причина
Другие страны17:55
Диас - о незабитом пенальти: У меня болит душа
Теннис17:52
Джокович одержал победу в Мельбурне и обошёл Федерера
НБА17:28
Хирро пропустит пятиматчевую выездную серию из-за травмы
Киберспорт17:25
NaVi сыграют за последний шанс попасть на ESL One Birmingham
Формула 117:17
Формула 1: Хаас остался в классических цветах
Бокс16:54
Бой Усика против Уайлдера - спекуляция? Издание сообщило о возможном поединке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK