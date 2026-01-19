Торрес не полетит в Прагу на матч ЛЧ. Стала известна причина

Нападающий Барселоны Ферран Торрес пропустит матч Лиги чемпионов.

Как пишет AS, у игрока незначительная травма задней поверхности бедра, из-за чего он может пропустить ближайшие матчи каталонской команды.

Речь идет о поединке против Славии в рамках ЛЧ, а также об игре против Овьедо, которая пройдет в воскресенье в рамках чемпионата Испании.

В этом сезоне Торрес забил 15 голов и отдал 1 ассист в 27 матчах во всех турнирах.

