Вингер Барселоны не успел восстановиться к дерби с Жироной
Барселона поделилась информацией о состоянии здоровья своего вингера Феррана Торреса перед каталонским дерби с Жироной.
Как сообщает пресс-служба "блаугранас", 25-летний футболист в качестве меры предосторожности пропустит ближайший поединок.
Игрок не сможет принять участие в матче из-за дискомфорта, вызванного перегрузкой подколенного сухожилия левой ноги, полученного им в расположении сборной Испании.
В нынешнем сезоне Торрес провел за Барселону десять матчей во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и один ассист.
Матч девятого тура Ла Лиги Барселона - Жирона состоится в субботу, 18 октября, и начнется в 17:15 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Барселона получила хорошие новости по поводу состояния здоровья Рафиньи.
