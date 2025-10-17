Вингер Барселоны не успел восстановиться к дерби с Жироной

Барселона поделилась информацией о состоянии здоровья своего вингера Феррана Торреса перед каталонским дерби с Жироной.

Как сообщает пресс-служба "блаугранас", 25-летний футболист в качестве меры предосторожности пропустит ближайший поединок.

Игрок не сможет принять участие в матче из-за дискомфорта, вызванного перегрузкой подколенного сухожилия левой ноги, полученного им в расположении сборной Испании.

В нынешнем сезоне Торрес провел за Барселону десять матчей во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и один ассист.

Матч девятого тура Ла Лиги Барселона - Жирона состоится в субботу, 18 октября, и начнется в 17:15 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Барселона получила хорошие новости по поводу состояния здоровья Рафиньи.

