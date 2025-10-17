Цыганков вернулся в заявку Жироны перед Барселоной

Три украинца попали в заявку Жироны на матч 9-го тура испанской Ла Лиги. Вингер Виктор Цыганков попал в список исполнителей после двухмесячной паузы.

Вместе с ним поединка против Барселоны ждут еще два украинца. Голкипер Владислав Крапивцов вернулся в команду после ЧМ-2025 среди 20-летних. Нападающий же Владислав Ванат готовится в шестой раз подряд выйти в старте.

В нынешнем сезоне Цыганков успел сыграть 2 матча чемпионата Испании, в которых оформил 1 ассист. Цифры украинца в предыдущей кампании – 27 поединков, 2 гола, 5 результативных передач. Контракт вингера действует до лета 2027 года.

Тем временем вратарь сборной Украины Анатолий Трубин пропустит матч Бенфики из Лиссабона в Кубке Португалии.

