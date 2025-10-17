Стало известно, кто из украинцев не примет участие в Кубке Португалии

Моуринью сменил голкипера на матч против Шавиша.

В пятницу, 17 октября, состоится матч в рамках Кубка Португалии, в котором сыграют Шавиш и Бенфика.

В Бенфике выступают сразу два игрока с Украины — Анатолий Трубин и Георгий Судаков, однако украинцы могут пропустить 1/32 финала Кубка Португалии.

По информации с официального сайта португальской команды, главный тренер Бенфики Жозе Моуринью сообщил, что на воротах вместо Анатолия Трубина в ближайшем матче будет стоять Самуэль Соареш:

"Сегодня сыграет Самуэль, но это не турнир Трубина и не турнир Самуэля. Совсем нет", — объяснил своё решение Моуринью.

Отметим, что Георгий Судаков также может отсутствовать из-за травмы плеча.

