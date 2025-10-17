iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Стало известно, кто из украинцев не примет участие в Кубке Португалии

Моуринью сменил голкипера на матч против Шавиша.
Сегодня, 10:36       Автор: Валентина Чорноштан
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

В пятницу, 17 октября, состоится матч в рамках Кубка Португалии, в котором сыграют Шавиш и Бенфика.

В Бенфике выступают сразу два игрока с Украины — Анатолий Трубин и Георгий Судаков, однако украинцы могут пропустить 1/32 финала Кубка Португалии.

По информации с официального сайта португальской команды, главный тренер Бенфики Жозе Моуринью сообщил, что на воротах вместо Анатолия Трубина в ближайшем матче будет стоять Самуэль Соареш:

"Сегодня сыграет Самуэль, но это не турнир Трубина и не турнир Самуэля. Совсем нет", — объяснил своё решение Моуринью.

Отметим, что Георгий Судаков также может отсутствовать из-за травмы плеча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуриньо Анатоилй Трубин Геогрий Судаков

Статьи по теме

Бенфика изменила план подготовки к матчу Лиги чемпионов Бенфика изменила план подготовки к матчу Лиги чемпионов
Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо
Вингер Манчестер Юнайтед может отправиться под "крыло" Моуринью Вингер Манчестер Юнайтед может отправиться под "крыло" Моуринью
Судаков оценил жеребьевку Лиги чемпионов для Шахтера, озвучив свою мечту Судаков оценил жеребьевку Лиги чемпионов для Шахтера, озвучив свою мечту

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Биатлон15:25
"Проверяют границы": олимпийский чемпион разнес допуск россиян-паралимпийцев
Европа14:57
Слот раскрыл состояние основного вратаря Ливерпуля
Формула 114:54
Пилот Ред Булл назвал сильные стороны Макларена
Европа14:39
Каталонский клуб и Spotify продлили сотрудничество
ЧМ-202614:24
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
Лига конференций14:17
Вице-президент Самсунспора рассказал о целях перед матчем с Динамо
Формула 113:59
Леклер прокомментировал слухи вокруг будущего с Феррари
Бокс13:50
Бывший чемпион мира Дюбуа планирует реванш за утраченный титул
Европа13:26
Барселона нашла усиление в Бундеслиге
Украина13:25
Ермачков рассказал, почему выбрал черкасский ЛНЗ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK