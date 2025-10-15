iSport.ua
Футбол

Судаков вернулся к тренировкам Бенфики

Украинец быстро пришел в себя после повреждения.
Сегодня, 18:54       Автор: Антон Федорцив
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник лиссабонской Бенфики Георгий Судаков возобновил занятия в общей группе. Хавбек провел тренировку с основой "орлов", сообщает официальный сайт клуба.

Украинец досрочно вернулся в команду с международной паузы. Судаков получил травму в противостоянии со сборной Исландии. Врачи обнаружили у него легкое растяжение плеча.

В нынешнем сезоне Судаков провел 7 матчей (2 гола, 1 ассист) за лиссабонцев во всех турнирах. Бенфика 17 октября встретится с Шавешем в Кубке Португалии. Зато 21 октября "орлы" будут противостоять английскому Ньюкаслу в Лиге чемпионов.

Кстати, украинец Руслан Малиновский попал в символическую сборную окна квалификации к ЧМ-2026.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Георгий Судаков

