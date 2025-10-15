iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Малиновский - в символической сборной тура квалификации на ЧМ-2026

Полузащитник был одним из лучших.
Сегодня, 12:42       Автор: Василий Войтюк
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский попал в символическую команду лучших игроков тура в квалификации к чемпионату мира по версии SofaScore.

Статистический портал поставил игроку оценку 8,8 за матч против Азербайджана, в котором он отметился голом и результативной передачей.

На ISPORT можна ознакомиться с расписанием будущих матчей сборной Украины по футболу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский

