Виейра отметил игру Малиновского несмотря на поражение Дженоа

В субботу, 26 октября, в матче чемпионата Италии Дженоа сыграла против Торино. Игра завершилась победой Торино со счётом 2:1.

Главный тренер Дженоа Патрик Виейра на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение своей команды:

"Дженоа была агрессивной в первом тайме, но затем ухудшила свою игру во втором. Торино стал действовать активнее во второй половине встречи, и в этом плане им удалось добиться успеха. Нам не хватило некоторых моментов и реализации", — сказал Виейра.

Также наставник отметил игру украинского полузащитника Руслана Малиновского:

Малиновский чувствует себя хорошо и сегодня показал свой опыт. В целом, особенно в первом тайме, мы действовали качественно. Руслан является ключевым игроком. Все футболисты выполняют свою часть работы, — добавил тренер.

Напомним, Малиновский вышел в стартовом составе Дженоа и провёл на поле 87 минут.

