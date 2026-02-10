Жозе Моуринью может возглавить сборную после чемпионата мира
Федерация Португалии рассматривает Моуринью на пост тренера сборной.
Жозе Моуринью могут пригласить возглавить сборную Португалии после её выступления на ближайшем чемпионате мира.
На данный момент тренером "селесао" является Роберто Мартинес, а национальную команду ожидают матчи против Венгрии, Ирландии и Армении в рамках ЧМ.
Отмечается, что если руководству Федерации футбола Португалии понравится результат, с которым португальцы завершат турнир, то Мартинес может остаться у руля. Если нет - придётся искать замену.
Среди кандидатов значится тренер Бенфики, у которого контракт с лиссабонским клубом рассчитан до июня 2027 года.
Ранее Федерация футбола Румынии сообщила о состоянии здоровья Луческу.
