Жозе Моуринью может возглавить сборную после чемпионата мира

Федерация Португалии рассматривает Моуринью на пост тренера сборной.
Сегодня, 17:31       Автор: Валентина Чорноштан
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью могут пригласить возглавить сборную Португалии после её выступления на ближайшем чемпионате мира.

На данный момент тренером "селесао" является Роберто Мартинес, а национальную команду ожидают матчи против Венгрии, Ирландии и Армении в рамках ЧМ.

Отмечается, что если руководству Федерации футбола Португалии понравится результат, с которым португальцы завершат турнир, то Мартинес может остаться у руля. Если нет - придётся искать замену.

Среди кандидатов значится тренер Бенфики, у которого контракт с лиссабонским клубом рассчитан до июня 2027 года.

Ранее Федерация футбола Румынии сообщила о состоянии здоровья Луческу.

