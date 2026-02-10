Жозе Моуринью может возглавить сборную после чемпионата мира

Жозе Моуринью могут пригласить возглавить сборную Португалии после её выступления на ближайшем чемпионате мира.

На данный момент тренером "селесао" является Роберто Мартинес, а национальную команду ожидают матчи против Венгрии, Ирландии и Армении в рамках ЧМ.

Отмечается, что если руководству Федерации футбола Португалии понравится результат, с которым португальцы завершат турнир, то Мартинес может остаться у руля. Если нет - придётся искать замену.

Среди кандидатов значится тренер Бенфики, у которого контракт с лиссабонским клубом рассчитан до июня 2027 года.

Ранее Федерация футбола Румынии сообщила о состоянии здоровья Луческу.

