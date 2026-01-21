Моуринью прокомментировал игру Судакова перед матчем ЛЧ с Ювентусом

Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью высказался об игре украинского хавбека Георгия Судакова перед предстоящим матчем против Ювентуса.

Бенфика уже провела несколько хороших матчей и, по вашему мнению, давно играет качественно. Если посмотреть на карты позиций Судакова, о котором вы так много говорили, они не сильно меняются от игры к игре и не слишком отличаются от матчей, где он действовал больше как "десятка" или смещался на левый фланг. Его зоны активности практически одинаковы.

"Мы ищем свою идентичность в зависимости от игроков, которые у нас есть, но при всем уважении Риу Аве это Риу Аве, а Ювентус - это Ювентус. И как бы мы ни старались сыграть против них так же, как против Риу Аве, это будет очень сложно.

Это финал, как и любой другой матч. Если посмотреть на турнирную таблицу и количество очков, которые обычно необходимы для квалификации, очевидно, что Бенфике нужны очки", - цитируют слова Жозе A Bola.

