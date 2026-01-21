iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Моуринью прокомментировал игру Судакова перед матчем ЛЧ с Ювентусом

Также объяснил, почему Георгий играет одинаково в разных ролях.
Сегодня, 13:59       Автор: Валентина Чорноштан
Жозе Моуринью и Георгий Судаков / Getty Images
Жозе Моуринью и Георгий Судаков / Getty Images

Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью высказался об игре украинского хавбека Георгия Судакова перед предстоящим матчем против Ювентуса.

Бенфика уже провела несколько хороших матчей и, по вашему мнению, давно играет качественно. Если посмотреть на карты позиций Судакова, о котором вы так много говорили, они не сильно меняются от игры к игре и не слишком отличаются от матчей, где он действовал больше как "десятка" или смещался на левый фланг. Его зоны активности практически одинаковы.

"Мы ищем свою идентичность в зависимости от игроков, которые у нас есть, но при всем уважении Риу Аве  это Риу Аве, а Ювентус - это Ювентус. И как бы мы ни старались сыграть против них так же, как против Риу Аве, это будет очень сложно.

Это финал, как и любой другой матч. Если посмотреть на турнирную таблицу и количество очков, которые обычно необходимы для квалификации, очевидно, что Бенфике нужны очки", - цитируют слова Жозе A Bola.

Узнать, какие еще матчи пройдут в рамках Лиги чемпионов в среду, 21 января, можно на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жозе Моуриньо Геогрий Судаков

Статьи по теме

Португальское СМИ раскритиковало игру Трубина и Судакова в полуфинале Кубка Лиги Португальское СМИ раскритиковало игру Трубина и Судакова в полуфинале Кубка Лиги
Моуриньо раскритиковал Судакова Моуриньо раскритиковал Судакова
Жозе Моуринью проводит параллель. Тренер сравнил Бенфику с пилотом Феррари Жозе Моуринью проводит параллель. Тренер сравнил Бенфику с пилотом Феррари
Физиотерапевт рассказал о травме Судакова в матче Кубка Португалии Физиотерапевт рассказал о травме Судакова в матче Кубка Португалии

Видео

ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бэйли возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бэйли возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин встречаются с Ювентусом, Галатасарай сыграет с Атлетико Мадрид
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов16:55
Лига чемпионов: Галатасарай примет Атлетико, Челси встретится с Пафосом, Бенфика будет гостить у Ювентуса
Лига Чемпионов16:36
Винисиус догнал Кака в списке бомбардиров Лиги чемпионов
Европа15:54
Фиорентина подписала хавбека Болоньи
Европа15:20
Андерлехт выкупил нападающего сборной Украины
Европа14:51
Борнмут заменит Семеньо вундеркиндом из Бразилии
Формула 114:50
Мерседес официально объявит нового спонсора
НБА14:28
Чикаго повторил рекорд трехочковых за матч
Бокс14:25
Уайлдер сменил курс. Следующим соперником станет Чисора
Лига Чемпионов13:59
Моуринью прокомментировал игру Судакова перед матчем ЛЧ с Ювентусом
Европа13:57
Астон Вилла собралась вернуть в АПЛ хавбека сборной Англии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK