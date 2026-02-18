iSport.ua
Моуриньо: Винисиус должен был оказаться на руках партнеров, а не скандалить со стадионом

"Особенный" прокомментировал действия звездного вингера.
Сегодня, 07:59       Автор: Василий Войтюк
Моуриньо и Винисиус / Getty Images
Моуриньо и Винисиус / Getty Images

Главный тренер Бенфики Жозе Моуриньо поделился мыслями о скандальном эпизоде во время матча его команды против мадридского Реала в Лиге чемпионов.

После гола, забитого вингером "сливочных" Винисиусом Жуниором, случился скандал - бразилец спровоцировал фанатов, после чего его начали оскорблять болельщики и соперники.

Вини жаловался главному арбитру на то, что его обижает 20-летний Джанлука Престиани.

"Я поговорил с обоими: Винисиус сказал мне одно, а Престианни – другое. Я не хочу быть левым и заявлять, что на 100% верю Престиани, но не хочу быть и правым, утверждая, что слова Винисиуса — это правда", - прокомментировал это Моуриньо.

Сеу Жозе раскритиковал бразильца за поведение, рассказав, как он должен был повести себя в том моменте.

"До гола это был отличный матч. Бенфика отлично начала, но Реал очень хорошая команда и они перехватили инициативу после 30-й или 35-й минуты. Винисиус забил гол, который мог забить только он и Мбаппе, но после этого он должен был оказаться на руках у своих партнеров по команде, а не скандалить с 60 000 человек на стадионе"

Напомним, что этот гол остался единственным в матче и РеаРеал победил с минимальной разницей перед домашним поединком.

 

