Винисиус: Расисты - это трусы, которых защищают те, кто должен их наказывать

Бразилец прокомментировал скандал в мате с Бенфикой.
Сегодня, 09:31       Автор: Василий Войтюк
Винисиус / Getty Images
Винисиус / Getty Images

Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор поделился мыслями о конфликте с болельщиками Бенфики и игроком португальского клуба Джанлукой Престианни.

20-летний аргентинец во время матча Лиги чемпионов прикрывая лицо футболкой что-то говорил Винисиусу, как утверждает партнер бразильца Килиан Мбаппе, Престианни называл соперника "обезьяной".

"Расисты – это, прежде всего, трусы. Им нужно закрывать свои роты футболками, чтобы показать, как они слабы. Но они также имеют и защиту от других, которые теоретически обязаны их за это наказать".

"Ничто из того, что произошло сегодня, не ново в моей жизни или в жизни моей команды. Я получил желтую карточку за празднование гола. Я до сих пор не понимаю, почему. Мне не нравится оказываться в таких ситуациях, особенно после большой победы, когда заголовки должны быть о Реале Мадрид, но это необходимо", - написал Винисиус.

Свой комментарий касаемо этого конфликта оставил также и главный тренер Бенфики Жозе Моуриньо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор

Видео

Супер-гол Винисиуса и сейвы Трубина в обзоре матча Бенфика - Реал Мадрид
Супер-гол Винисиуса и сейвы Трубина в обзоре матча Бенфика - Реал Мадрид

