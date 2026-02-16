iSport.ua
Футбол

"Никто не учится, не работает - страна замирает": Винисиус - о ЧМ

О подготовке к чемпионату мира и своих фаворитах.
Сегодня, 13:56       Автор: Валентина Чорноштан
Винисиус / Getty Images
Винисиус / Getty Images

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал ESPN о подготовке к предстоящему чемпионату мира.

К чемпионату мира в Бразилии относятся по-особенному. Никто не учится и не работает – страна замирает.

Также бразилец отметил фаворитов турнира:

"Есть несколько очень сильных команд. Но больше всего мне нравятся Португалия, Испания, Франция и Аргентина. Думаю, у них лучшие составы, они долго играют вместе и мало изменились с последнего чемпионата мира".

Испания всегда очень сильна, у них есть как молодые, так и опытные игроки, высокий класс. Надеюсь, в этом году мы тоже войдём в число фаворитов.

К слову, звезда сборной Бразилии готов завершить карьеру, если не попадёт на чемпионат мира-2026.

