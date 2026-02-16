Гандей вывел Украину в четвертьфинал по шорт-треку

Олег Гандей пробился в четвертьфинал на дистанции 500 метров в шорт-треке.

В квалификации Гандей попал в завал после того, как американец Брэндон Ким сбил представителя Узбекистана. Именно это действие спортсмена из США привело к его дисквалификации, а украинскому конькобежцу удалось подняться на вторую позицию.

Теперь Олег продолжит выступление в четвертьфинале. Впереди - забег в пятёрках. Соперниками Гандея станут Йенс ван ’т Ваут, Томас Надалини, Лю Шаоан и росиянин Денис Орс, представляющий Турцию.

Добавим, что сейчас Гандей является единственным представителем Украины, который пробился в четвертьфинал в шорт-треке.

К слову, олимпийский чемпион Лукас Браатен сошёл уже на старте слалома.

