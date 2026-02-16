Директор Формулы-Е пригласил Ферстаппена на тесты

Директор Формулы-Е Джефф Доддс отреагировал на слова Макса Ферстаппена о его серии.

Напомним, ранее многие пилоты, включая Макса, сравнили новые болиды Формулы-1 с болидами из электрической серии.

В ответ же Доддс просто пригласил Ферстаппена на тесты их болидов, заявив, что ему это точно понравится.

Мне нравится Макс. Он талант поколения. Мне нравится его характер, нравится, что он говорит в точности то, что чувствует. Его слова меня не удивили. Наш болид четвертого поколения будет разгоняться на 30 процентов быстрее, чем его сегодняшняя машина Формулы-1, у него будет постоянный полный привод. Макс сможет атаковать за рулем этого болида в течение получаса на высочайших скоростях и не поднимать ногу с педали газа. Думаю, ему бы очень понравился такой стиль пилотажа – который полностью ему подходит. Единственное, чего я не могу пообещать Максу, это что болид будет звучать как трактор. Такого не будет. По звуку мы всегда больше напоминали истребитель или космический корабль, а не трактор. Но если говорить о чистом, животном ощущении скорости, мы предоставим ему то, чего он, пожалуй, никогда не испытывал раньше – на ускорениях уж точно

Ранее также сообщалось, что Макларен собрал болид лишь под одного пилота.

