iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Директор Формулы-Е пригласил Ферстаппена на тесты

Ситуация со сравнениями выходит из-под контроля.
Сегодня, 12:17       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Директор Формулы-Е Джефф Доддс отреагировал на слова Макса Ферстаппена о его серии.

Напомним, ранее многие пилоты, включая Макса, сравнили новые болиды Формулы-1 с болидами из электрической серии.

В ответ же Доддс просто пригласил Ферстаппена на тесты их болидов, заявив, что ему это точно понравится.

Мне нравится Макс. Он талант поколения. Мне нравится его характер, нравится, что он говорит в точности то, что чувствует. Его слова меня не удивили.

Наш болид четвертого поколения будет разгоняться на 30 процентов быстрее, чем его сегодняшняя машина Формулы-1, у него будет постоянный полный привод. Макс сможет атаковать за рулем этого болида в течение получаса на высочайших скоростях и не поднимать ногу с педали газа.

Думаю, ему бы очень понравился такой стиль пилотажа – который полностью ему подходит. Единственное, чего я не могу пообещать Максу, это что болид будет звучать как трактор. Такого не будет. По звуку мы всегда больше напоминали истребитель или космический корабль, а не трактор. Но если говорить о чистом, животном ощущении скорости, мы предоставим ему то, чего он, пожалуй, никогда не испытывал раньше – на ускорениях уж точно

Ранее также сообщалось, что Макларен собрал болид лишь под одного пилота.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Уайт анонсировал подготовку к главному летнему событию UFC Уайт анонсировал подготовку к главному летнему событию UFC
Олимпийский чемпион Браатен сошёл уже на старте слалома Олимпийский чемпион Браатен сошёл уже на старте слалома
Бастони избежал наказния за симуляция из-за бюрократических тонкостей Бастони избежал наказния за симуляция из-за бюрократических тонкостей
Манчестер Юнайтед в следующем сезоне может возглавить тренер из Ла Лиги Манчестер Юнайтед в следующем сезоне может возглавить тренер из Ла Лиги

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Понсилуома стали олимпийскими чемпионами в пасьюте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Жирона отправляется в Барселону, матч Кубка Англии
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

ММА13:14
Уайт анонсировал подготовку к главному летнему событию UFC
Олимпийские игры12:42
Олимпийский чемпион Браатен сошёл уже на старте слалома
Европа12:38
Бастони избежал наказния за симуляция из-за бюрократических тонкостей
Формула 112:17
Директор Формулы-Е пригласил Ферстаппена на тесты
Европа11:59
Манчестер Юнайтед в следующем сезоне может возглавить тренер из Ла Лиги
Европа11:38
Арсенал собираются приобрести преемника Мартинелли
Бокс11:04
Барри Макгуиган не советует Фьюри третий бой с Усиком
Олимпийские игры10:44
Екатерина Коцар - о своем финальном трюке: Готовила ого-го
Европа10:20
Ханси Флик о составе Барселоны на матч с Жироной
Формула 109:49
СМИ сообщили, что болид Макларен создан под действующего чемпиона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK