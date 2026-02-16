iSport.ua
Олимпийский чемпион Браатен сошёл уже на старте слалома

Упал на старте и пропустит второй заезд.
Сегодня, 12:42       Автор: Валентина Чорноштан
Лукас Пинейро Браатен / Getty Images
Лукас Пинейро Браатен / Getty Images

Сейчас проходят соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине слалом среди мужчин, в которых принимает участие украинец Дмитрий Шепьюк.

Очередь до украинского спортсмена ещё не дошла, но тем временем олимпийский чемпион Лукас Пинейро Браатен потерпел падение.

Бразилец упал на старте и не показал ни одного результата. Добавим, что он досрочно завершил выступление в этой дисциплине и во втором заезде уже не стартует.

Ранее спортсмену удалось завоевать золото - первое в истории сборной Бразилии на зимних Олимпийских играх.

А украинская фристайлистка Екатерина Коцар рассказала, как прошла квалификацию.

