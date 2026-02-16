Уайт анонсировал подготовку к главному летнему событию UFC

Президент UFC Дейна Уайт поделился информацией о том, как проходит подготовка к шоу в Белом доме, которое должно состояться 14 июня.

Глава заявил, что кард был подготовлен на прошлой неделе, однако на вопрос о том, сколько будет титульных поединков, Уайт ответил, что ничего разглашать не будет.

Отметим, что впереди его и команду ждёт работа как с продакшеном, так и с файткардом. Также он добавил, что у него есть три разных варианта по всем производственным вопросам, и он выберет тот, который ему больше понравится.

"Я не говорил, что всё готово, я сказал, что кард сформирован. Мы обсуждали много разных идей, и на этой неделе мы с Борсари летим в Вашингтон, где посмотрим, что ему понравится, а что нет", — цитирует его слова Bloody Elbow.

