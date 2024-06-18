Глава UFC выступил с сенсационным заявлением касаемо карьеры Макгрегора и Джонса

Уайт готов к любым развитиям событий в своей компании.

Президент UFC Дана Уайт допустил, что Джон Джонс и Конор Макгрегор могут больше не вернуться в октагон.

"В июле Конору 36 лет, у него много денег. И кто знает, что будет с этими парнями, с Конором и Джонсом?"

Читай также: Макгрегор впервые высказался об отмене боя с Чендлером

"Может быть, они снова будут драться, а может, не будут. Когда эти парни достигают такого уровня, никогда не знаешь, увидишь ли их снова в клетке", − сказал Уайт в интервью The Jim Rome Show.

Напомним, у Макгрегора впереди бой с Майклом Чендлером, а Джонс должен защитить свой титул в тяжелом весе от Стипе Миочича.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!