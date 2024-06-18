Глава UFC выступил с сенсационным заявлением касаемо карьеры Макгрегора и Джонса
Уайт готов к любым развитиям событий в своей компании.
Президент UFC Дана Уайт допустил, что Джон Джонс и Конор Макгрегор могут больше не вернуться в октагон.
"В июле Конору 36 лет, у него много денег. И кто знает, что будет с этими парнями, с Конором и Джонсом?"
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"Может быть, они снова будут драться, а может, не будут. Когда эти парни достигают такого уровня, никогда не знаешь, увидишь ли их снова в клетке", − сказал Уайт в интервью The Jim Rome Show.
Напомним, у Макгрегора впереди бой с Майклом Чендлером, а Джонс должен защитить свой титул в тяжелом весе от Стипе Миочича.
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