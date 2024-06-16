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Макгрегор впервые высказался об отмене боя с Чендлером

Ирландец извинился за то, как сложились обстоятельства.
Сегодня, 19:47
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Конор Макгрегор высказался об отмене боя с Майклом Чендлером.

"Очень тяжело отказываться от запланированного боя. Перед пресс-конференцией я получил травму, которая требует больше времени на восстановление, чем у меня есть.

Решение о переносе боя было принято не просто так, а после консультаций с врачами, UFC и моей командой".

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"Мои фанаты и соперник хотят видеть меня в лучшей форме, и мы сделаем это! Спасибо за поддержку, я в хорошем настроении и уверен, что вернусь", − написал в соцсетях ирландец.

Напомним, бой Макгрегора с Чендлером должен был пройти в ночь на 30 июня в рамках турнира UFC 303.

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