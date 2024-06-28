Не раньше осени: Президент UFC назвал сроки возвращения Макгрегора

Ирландец выйдет в октагон в конце года.

Президент UFC Дана Уайт рассказал, когда Конор Макгрегор сможет вернуться к боям.

"Август, сентябрь или октябрь? Ни один из этих вариантов", – заявил Уайт.

🚨 Dana White on if Conor McGregor could return by August, September or October



"None of the above."



🎥 @RobbieBarstool #UFC #MMA pic.twitter.com/71e6sSPXfE — Championship Rounds (@ChampRDS) June 27, 2024

Напомним, Конор восстанавливается после перелома пальца ноги, ввиду чего бой с Майклом Чендлером, который должен был состояться 30 июня на UFC 303, отменен.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC встал на защиту Макгрегора после отказа от боя с Чендлером.

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