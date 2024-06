Чемпион UFC встал на защиту Макгрегора после отказа от боя с Чендлером

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра высказался о ситуации с Конором Макгрегором.

"Вы не можете осуждать Конора за отказ от поединка. Он сделал себе имя, заработал деньги, устроил свою жизнь. Я уже на полпути к цели, поэтому дрался бы и со сломанным пальцем на ноге", – заявил бразилец на пресс-конференции.

Alex Pereira says "you cannot judge" Conor McGregor for withdrawing from #UFC303 with a broken toe.



"He made his name, he made his money, he made his life. I'm kind of halfway there, so I fought with a broken toe." pic.twitter.com/W1sJvBBbtz