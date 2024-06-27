Макгрегор станет "жертвой" в обновлении игры Hitman 3
Игрокам предстоит расправиться с именитым бойцом ММА.
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор появится в игре Hitman 3.
Ирландский боец станет главной целью игроков в новой миссии, которая будет доступна с 27 июня по 29 июля.
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По сюжету, геймерам придется устранить Конора и спасти его его оппонента. В игру также добавят атрибутику с ирландской символикой.
Напомним, в последний раз Макгрегор выходил в октагон еще в 2021 году, получив перелом ноги в бою с Дастином Порье.
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