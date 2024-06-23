Макгрегор рассказал, когда готов провести бой с Чендлером

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор назвал свои сроки возвращения в октагон.

"Август-сентябрь. Я бы с удовольствием провел бой в августе или сентябре. Но вы знаете, как это бывает. Сейчас я просто восстанавливаюсь", – сказал Макгрегор в интервью Yahoo! Sports.

Напомним, ирландец получил перелом пальца ноги перед поединком с Майклом Чендлером, ввиду чего бой был отменен.

Ранее сообщалось, что Макгрегор поставил 60 тысяч фунтов на то, что Роналду станет лучшим бомбардиром Евро-2024.

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