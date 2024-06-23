iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Макгрегор рассказал, когда готов провести бой с Чендлером

Ирландец поделился сроками своего громкого камбэка.
Сегодня, 16:50
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор назвал свои сроки возвращения в октагон.

"Август-сентябрь. Я бы с удовольствием провел бой в августе или сентябре. Но вы знаете, как это бывает. Сейчас я просто восстанавливаюсь", – сказал Макгрегор в интервью Yahoo! Sports.

Напомним, ирландец получил перелом пальца ноги перед поединком с Майклом Чендлером, ввиду чего бой был отменен.

Ранее сообщалось, что Макгрегор поставил 60 тысяч фунтов на то, что Роналду станет лучшим бомбардиром Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор майкл чендлер

Статьи по теме

"Чейл, заткнись, шл*ха": МакГрегор ответил критикам, показав причину отмены боя с Чендлером "Чейл, заткнись, шл*ха": МакГрегор ответил критикам, показав причину отмены боя с Чендлером
Друг Макгрегора назвал потенциальную дату боя Конора с Чендлером Друг Макгрегора назвал потенциальную дату боя Конора с Чендлером
Формула 1: Кубок конструкторов-2024 Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024 Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Помочь журналистам

Видео

Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния
Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" добыли первую победу на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Формула 118:40
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Евро-202418:29
Мудрик - в топ-10 самых быстрых игроков Евро-2024
Европа18:18
Барселона не сможет этим летом подписать одного из ключевых игроков Манчестер Сити
Евро-202417:59
Англия - одна из худших сборных по ожидаемым голам на Евро
Теннис17:52
Ястремская стартовала с победы над россиянкой турнире в Германии
Теннис17:41
Калинина квалифицировалась на турнир в Истборне
Формула 117:36
Ферстаппен выиграл Гран-при Испании
Европа17:20
Челси может подписать одного из лидеров сборной Испании
Европа17:06
Звезда Баварии примет предложения о трансфере только от пяти клубов
ММА16:50
Макгрегор рассказал, когда готов провести бой с Чендлером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK