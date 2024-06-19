Макгрегор поставил 60 тысяч фунтов на то, что Роналду станет лучшим бомбардиром Евро-2024
Ирландец верит в своего товарища.
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор сделал солидную ставку на форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.
Ирландец похвастался в соцсетях тем, что поставил 60 тысяч фунтов на то, что 39-летний футболист станет лучшим бомбардиром на Евро-2024.
60 G’s on @Cristiano to retain his Euro Golden Boot. Siuuu! pic.twitter.com/PTro8THpi0— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 18, 2024
Напомним, на прошлом чемпионате Европы Криштиану разделил данное звание с Патриком Шиком, забив с ним по пять голов.
Ранее сообщалось, что Роналду в соцсетях поздравил старшего сына с днем рождения.
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