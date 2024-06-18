Роналду поздравил в соцсетях старшего сына с днем рождения

Португалец шокирован тем, как быстро летит время.

Форвард Ан-Насра Криштиану Роналду опубликовал пост в соцсетях, в котором поздравил старшего сына с днем рождения.

"Не могу поверить, что тебе уже 14. Время летит. Поздравляю, партнер! Папа очень тебя любит", – написал португалец в Инстаграме.

Напомним, уже во вторник, 18 июня, Криштиану вместе со своей сборной стартует на Евро-2024 матчем против Чехии. Начало игры запланировано на 22:00 по Киеву.

Ранее стало известно, планирует ли Роналду сыграть на чемпионате мира-2026.

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