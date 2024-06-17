Стало известно, планирует ли Роналду сыграть на чемпионате мира-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не планирует завершать международную карьеру.

Как сообщает Relevo, 39-летний футболист Ан-Насра рассчитывает сыграть на чемпионате мира-2026.

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Во время турнира Роналду будет 41 год. Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

Напомним, Криштиану дебютировал за сборную Португалии еще в 2003 году. Он провел за команду 207 матчей и забил 130 голов. В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы.

Ранее сообщалось, что Роналду установил мировой рекорд по сыгранным матчам.

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